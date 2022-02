Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tatverdächtiger nach Tankstellenüberfall in Haft - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden: Auffahrunfall auf der B29

Rund 9000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Freitagmorgen gegen 8:30 Uhr auf der B29. Eine 19-jährige VW-Fahrerin fuhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen entlang und bemerkte kurz nach der Anschlussstelle Grunbach / Großheppach zu spät, dass der vor ihr fahrende 42 Jahre alte Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Glücklicherweise wurde beim Unfall niemand verletzt.

Waiblingen: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 54-jähriger Mann fuhr am Freitagmorgen gegen 6:45 Uhr einen abschüssigen Waldweg parallel zur Rems im Bereich der Straße Helpertshalde entlang und stürzte hierbei über einen quer über dem Weg liegenden Baum. Der Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Winnenden: Von Sonne geblendet

Ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer wurde am Freitagvormittag gegen 10 Uhr beim Befahren der Waiblinger Straße von der tiefstehenden Sonne geblendet und übersah daher den vor ihm fahrenden Mercedes eines 51-Jährigen und fuhr diesem auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert.

Sulzbach an der Murr: Tatverdächtiger nach Überfall in Haft

Am Donnerstagmorgen wurde in der Umgehungsstraße in Sulzbach eine Tankstelle überfallen. Ein maskierter Mann betrat gegen 9.15 Uhr den dortigen Tankstellenshop, bedrohte eine Angestellte und erbeutete aus der Registrierkasse Bargeld. Im Laufe des Donnerstags konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger von der Kriminalpolizei Waiblingen vorläufig festgenommen werden. Bei ihm konnte in der Wohnung bei dem Vollzug eines Durchsuchungsbefehls Beweismittel sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte wegen des dringenden Tatverdachts eine Haftvorführung. Diese wurde am Freitagmittag vollzogen, wobei ein Richter wegen des Raubdelikts einen Haftbefehl gegen den deutschen Tatverdächtigen erließ und in Vollzug setzte. Die Person wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Zum Verständnis anbei nochmals die ursprüngliche Pressemeldung:

(24.02.2022) Sulzbach an der Murr: Polizei fahndet nach Tankstellenüberfall

Eine Tankstelle an der Umgehungsstraße wurde am Donnerstagvormittag überfallen. Die Polizei fahndet derzeit (Stand 10.15 Uhr) nach dem geflüchteten Täter. Hierzu ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ein junger Mann betrat gegen 9.15 Uhr den Tankstellenshop und bedrohte eine Angestellte und erbeutete Bargeld aus der Registrierkasse. Der Tatverdächtige flüchtete mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Schulstraße. Der unbekannte Tatverdächtige war mit heller Jeans und einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Es handelte sich um einen jungen Mann mit Bart. Ob der Mann bewaffnet war, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Backnang bittet nun um weitere sachdienliche Hinweise auf den geflüchteten Täter. Insbesondere von Bedeutung wäre, ob dieser vor der Tatbegehung oder bei der Flucht in Tatortnähe gesehen wurde. Die Hinweise werden unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen.

Backnang: Einbruch

In der Stuttgarter Straße wurde in der Nacht zum Freitag in das Büro einer Waschstraße eingebrochen. Dazu wurden Fenster und Türen aufgebrochen und ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht. Wertgegenstände wurden nach ersten Feststellungen nicht entwendet. Die Polizei Backnang bittet zum Vorfall um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Fellbach: Werkzeug entwendet

Auf einer Baustelle in der Lise-Meitner-Straße wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Hydraulikhammer der Marke Epiroc, der an einen Minibagger angebaut werden kann, im Wert von ca. 4400 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Psychisch auffällige Person

Ein 26-jähriger Mann wurde am Freitag gegen 11 Uhr dabei beobachtet, wie er in der Kirchhofstraße mit einem Pflasterstein bewaffnet bei der Luthkirche stand. Er warf den Gegenstand in ein dortiges Blumenbeet, woraufhin er von der Polizei auf den Vorfall angesprochen wurde. Im Gespräch zeigte sich die Person psychisch auffällig und flüchtete plötzlich, woraufhin er von der Polizei festgehalten und zum Eigenschutz einer psychiatrischen Fachklinik zugeführt wurde.

