Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schockanrufe - Taxifahrer bewahrt Senioren vor großem Schaden

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Schockanrufe - Taxifahrer bewahrt Senioren vor großem Schaden

Mitte dieser Woche gab es im Wetteraukreis einmal mehr eine Welle betrügerischer Anrufe (wir informierten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5131092 ). Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung hatten sich als Familienangehörige ausgegeben und verzweifelt davon erzählt, einen schweren Autounfall verursacht zu haben. Im Rahmen des Unfallgeschehens sei zudem eine andere Person schwer verletzt oder getötet worden. Anschließend war der Hörer an eine angebliche Polizeibeamtin / einen angeblichen Polizeibeamten übergeben worden. Diese(r) erklärte sodann, dass zur Abwendung einer drohenden Haftstrafe schnellstmöglich eine fünfstellige Kautionszahlung zu leisten wäre, die eilig und in bar entrichtet werden müsse.

Medienübergreifend wird fortwährend wichtige Präventionsarbeit geleistet, um möglichst viele Menschen hinsichtlich derart schamloser Betrügereien zu sensibilisieren. Vielen Bürgerinnen und Bürgern sind derlei Maschen inzwischen bestens bekannt. Leider haben Straftäter dennoch ab und an Erfolg.

Herz am richtigen Fleck

Nur dank des besonnenen Handelns eines couragierten Taxifahrers blieb es im Falle eines älteren Ehepaares aus Bad Nauheim glücklicherweise beim Versuch. Nachdem die Senioren am Mittwochnachmittag in beschriebener Art und Weise getäuscht worden waren, stand für sie fest: Ihre Tochter benötigt dringend ihre Hilfe! Aufgrund der Aufregung wollte man sich nicht selbst hinters Steuer setzen. So bestellte man ein Taxi und ließ sich zu einer großen Bank nach Frankfurt fahren. Da man den vermeintlich dringend benötigten Geldbetrag im Vorfeld nicht angemeldet hatte, konnte man die Eheleute dort adhoc nicht ausbezahlen. Niedergeschlagen stieg man zurück ins vor der Tür wartende Taxi. Die Fahrt ging erst einmal zurück nachhause. Der Taxifahrer hörte, worüber sich seine Fahrgäste unterhielten. Letztlich gelang es dem Mann, den beiden Senioren die Augen zu öffnen und sie zu überzeugen, dass es sich hier höchstwahrscheinlich um ein Betrugsdelikt handeln würde. Nun ermittelt die Wetterauer Kripo.

Auch von Seiten der Polizei an dieser Stelle einen großen Dank!

Informieren Sie sich und Ihre Angehörigen

Selbst über aktuelle Betrugsphänomene informieren kann man sich beispielsweise im Internet unter www.polizei-beratung.de. Zudem stehen Ihnen die Kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen bei Fragen zur Verfügung. Diesbezügliche Kontaktdaten finden sich unter https://k.polizei.hessen.de/747024506. Für den Wetteraukreis ist Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob die richtige Ansprechpartnerin.

Tobias Kremp

Pressesprecher

