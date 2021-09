Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrug am Telefon: Polizei warnt vor verschiedenen Varianten

Kreis Höxter (ots)

Erneut waren im Kreis Höxter Telefonbetrüger in unterschiedlichen Varianten aktiv und teilweise auch erfolgreich. Zum Beispiel fordern Betrüger von ihren arglosen Opfern, Guthabenkarten für Online-Dienste wie Steam oder GooglePlay zu kaufen und die Codes zu übermitteln. Diese Masche ist zwar nicht neu, dennoch sind Betrüger damit anscheinend weiterhin erfolgreich.

Am Mittwoch, 1. September, stellten Unbekannte einem 67-Jährigen in Bad Driburg per Telefon einen Gewinn in Höhe von 39.000 Euro in Aussicht. Um den Gewinn erhalten zu können, sollte der Angerufene Guthabenkarten in Höhe von 900 Euro kaufen und die Codes telefonisch durchgeben. Der Mann wurde mehrfach mit unterschiedlichen Nummern angerufen, er bemerkte den Betrug jedoch rechtzeitig, fiel nicht darauf herein und erstattete Anzeige.

Wenige Tage zuvor erstattete eine 45-Jährige aus Bad Driburg Anzeige bei der Polizei, da sie Mitte August Opfer einer Betrugsstraftat geworden ist. Sie hatte auf einer Verkaufsplattform im Internet Schuhe zum Verkauf angeboten. Ein Interessent wollte die Schuhe zusammen mit Steamkarten kaufen, welche die Bad Driburgerin zuvor erwerben sollte. Die Frau erwarb Guthabenkarten im Wert von 150 Euro und wurde schriftlich aufgefordert, die Codes der Karten zu übermitteln. Als sie erneut aufgefordert wurde, weitere Guthabenkarten in Höhe von 240 Euro zu übermitteln und bisherige Kosten noch nicht erstattet waren, fiel ihr der Betrug auf.

Auch ein so genannter "Schock-Anruf" führte fast zum Erfolg. Unbekannte kontaktierten am Donnerstag, 2. September, per Telefon ein Senioren-Paar aus Beverungen und forderten die Zahlung einer Kaution zur Freilassung ihres angeblich festgenommenen Sohnes. Er solle einen Unfall verursacht haben, bei dem eine Person verstorben sei. Die 80-jährige Frau und ihr Ehemann waren auch bereit, das verlangte Geld von der Bank abzuheben. Dabei allerdings reagierte die Bank und informierte rechtzeitig die Polizei, so dass es für das Ehepaar nicht zu einem Schaden kam.

Ebenso häufen sich wieder Anzeigen zu angeblichen Microsoft-Mitarbeitern, die am Telefon unter einem Vorwand versuchen, Zugriff auf die Computer und Bankkonten ihrer Opfer zu erlangen.

Die Polizei rät: Seien Sie grundsätzlich misstrauisch bei unbekannten Anrufern. Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte. Weitere Informationen sind auf der Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ zu finden. Eine telefonische Beratung ist auch bei der Polizei Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 möglich.

