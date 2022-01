Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Trickdiebe stehlen Geldbörse + Schilder besprüht

Friedberg (ots)

Nidda: Trickdiebe stehlen Geldbörse

Am vergangenen Samstag (22.1.22) bestahlen Trickdiebe eine 72-jährige Seniorin, als diese sich gerade zum Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt Am Langen Steg aufhielt. Zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr verwickelte einer der beiden bislang unbekannten Täter die Frau in ein Gespräch, währenddessen griff sich der andere die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgestellten Handtasche.

Den Gesprächsführer beschreibt die Geschädigte als schlanken Mann mit kurzen, dunklen Haaren. Er sei mit einem Sakko gekleidet gewesen, im Gesicht eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen und deutsch mit Akzent gesprochen haben. Die zweite Person trug eine Basecap von Adidas, ein schwarzes Adidas-Oberteil mit Kapuze sowie schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle.

Nun ermittelt die Friedberger Kripo und bittet um Hinweise zu den beiden genannten Personen unter Tel. 06031/6010. Hatten andere Kunden die Tat möglicherweise beobachten können? Wo sind die beiden Tatverdächtigen vor oder nach der Tat aufgefallen? Wurde das Diebesgut an anderer Stelle bereits wieder aufgefunden?

Nidda: Schilder besprüht

Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Mittwoch in Unter-Widdersheim mehrere Schilder mit Graffiti. So stellte man am Morgen in der Untergasse an diversen Verkehrszeichen aufgesprühte Smileys sowie Schimpfwörter fest. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro. Diesbezüglich ermittelt die Polizei in Büdingen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06042/96480.

