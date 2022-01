Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verjagte Hund den Einbrecher? + Fahrzeuge demoliert + Nach Alleinunfall Führerschein beschlagnahmt

Friedberg (ots)

+++

Bad Vilbel: Verjagte Hund den Einbrecher?

Am vergangenen Freitag drangen Einbrecher in die Erdgeschosswohnung eines Reihenhauses im Schlesienring ein. Zwischen 16.45 Uhr und 18.40 Uhr schlugen sie dazu ein Fenster ein und gelangten so in die Wohnräume. Aus noch unbekannten Gründen wurde jedoch nichts entwendet. Möglicherweise waren die Straftäter durch den Hund der Bewohner verscheucht worden. Frage: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Schlesienring aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Wem sind der oder die Täter bei der anschließenden Flucht begegnet? Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Wölfersheim: Fahrzeuge demoliert

In der Friedberger Straße im Ortsteil Melbach sind im Zeitraum zwischen Dienstag- (18.1., 7.30 Uhr) und Samstagmorgen (22.1., 9.30 Uhr) zwei geparkte Fahrzeuge zerkratzt worden. An einem weißen Fiat Scudo sowie einem grauen Cirtoen C6 entstanden so Sachschäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Friedberger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Bad Nauheim: Nach Alleinunfall Führerschein beschlagnahmt

In Nieder-Mörlen verunfallte in der Nacht zu Dienstag der Fahrer eines schwarzen 3er BMW in der Frankfurter Straße. Offenbar stand der 34-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der BMW-Fahrer gegen 2.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 229 die Kontrolle über sein Auto verloren und eine dortige Verkehrsinsel überfahren. Der PKW schleuderte in einen geparkten VW Passat.

Der deutlich nach Alkohol riechende 34-Jährige lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest ab, die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und ließ eine Blutentnahme durchführen. Die beiden Autos wurden im Rahmen des Unfallgeschehens erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf etwa 17.000 Euro.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell