Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Unfallflucht - Radfahrerin wird von Auto umgefahren - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Altstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 11:20 Uhr in der Sofienstraße. Eine 54-Jährige Radfahrerin befuhr den Radweg der Sofienstraße in Fahrtrichtung Neckar, als sie beim Überholen einer anderen Radfahrerin durch ein Auto angefahren wurde und zu Fall kam. Der bzw. die unbekannte Autofahrer/in fuhr nach dem Unfall einfach weiter, ohne den Feststellungspflichten nachzukommen. Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, Sachschaden entstand keiner.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang und den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621-174-4111, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell