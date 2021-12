Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zielloses Fahrverhalten entlarvt alkoholisierten PKW-Fahrer

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Schwetzingen im Rahmen der Streifenfahrt auf einen Mitsubishi aufmerksam, welcher scheinbar ziellos und mehrmals von der Erfurter Straße in den Sudetenring und wieder zurück in die Erfurter Straße fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten den Grund der Irrfahrt fest: Der 56-jährige Fahrer war mit 2,28 Promille stark alkoholisiert. Im Ergebnis musste der Mann die Beamten auf das Revier begleiten und dort eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

