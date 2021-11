Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin leicht verletzt

Borken (ots)

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Dienstag in Borken eine Radfahrerin touchiert. Die 58-Jährige wollte gegen 14.30 Uhr mit ihrem Wagen von einem Parkplatz nach links auf die Bocholter Straße in Richtung Butenwall einbiegen. Dabei streifte sie das Rad der 59-Jährigen: Die Borkenerin war gerade dabei gewesen, von der Bocholter Straße links abbiegend auf den Parkplatz einzufahren. Die Radfahrerin stürzte; ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

