Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Beförderungen und Ehrungen bei der Löschgruppe Drüpplingsen

Iserlohn (ots)

Am 27.09. konnten mehrere Kameraden durch MIchael Zihn, den Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, befördert und geehrt werden. Niclas Laurenzis, Leon Broda und Martin Kampmeier wurden zu Feuerwehrmännern befördert. Die Kameraden Broda und Kampmeier haben den Grundausbildungslehrgang (A-Modul) bestanden. Weiterhin wurde dem Kameraden Günter Reil für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen verliehen. Im Anschluss wurden die neuen Funkgeräte für den Einsatzstellenfunk präsentiert und der Umgang geübt.

