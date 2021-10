FW-MK: Beförderungen und Ehrungen bei der Löschgruppe Hennen.

Feuerwehr Iserlohn

Am Samstag, dem 02.10.2021 konnten nach unserem Übungsdienst einige Kameraden stellvertretend durch Andreas Kästner ernannt, befördert und geehrt werden. Daniel Hübinger und Tim Sellmann wurden zu Feuerwehrmännern ernannt und Dennis Preiksch konnte vom Unterbrandmeister zum Brandmeister befördert werden. Marius Rinke hat den ABC-Lehrgang erfolgreich absolviert und Klaus Förster wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Außerdem freut die Löschgruppe Hennen über zwei neue Gesichter in Ihren Reihen: Herzlich Willkommen Benjamin Hübinger und Finn Hemeier!

