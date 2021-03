Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.03.21 wurde der Schulweg an der Fußgängerbedarfsampel Hambacher Straße / Lochackerweg zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr überwacht. Es mussten jeweils ein Rotlichtverstoß, eine unzulässige Verwendung eines Mobiltelefons und eine nicht durchgeführte Hauptuntersuchung zur Anzeige gebracht werden. Zuvor war um 06:40 Uhr ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in der Landauer Straße aufgefallen. Gegen dessen 30-Jährigen Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

