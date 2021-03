Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Fahrradhandel

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag den 27.03.2021, gegen 05:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einem Fahrradhandel in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Die unbekannten Täter brachen gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten innerhalb kurzer Zeit mehrere, hochwertige E-Bikes. Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Bruchstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

