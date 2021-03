Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Kirche mit Graffiti besprüht

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht vom 25.03.2021 auf den 26.03.2021 kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an der Schlosskirche in Bad Dürkheim, sowie einem angrenzenden Wohnhaus. Die unbekannten Täter besprühten mehrere Wände und Türen mit Schriftzügen in roter Farbe. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Schlosskirche verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

