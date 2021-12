Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Handbremse nicht gezogen - fünfstelliger Sachschaden

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagvormittag um 9:30 Uhr parkte ein 64-jähriger Mann seinen VW in der Schillerstraße. Da er gleich wieder zum Fahrzeug zurückkehren wollte, sicherte der Mann es nicht weiter ab. Während seiner kurzen Abwesenheit machte sich der PKW allerdings selbstständig und rollte die abschüssige Schillerstraße hinunter. Unterwegs beschädigte der fahrerlose PKW ein Garagentor und schlug schließlich an einer Hausfassade auf. Der Gesamtschaden liegt bei 25.000 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

