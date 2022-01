Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gelegenheit macht Diebe - wieder mehrere Autoscheiben eingeschlagen

Polizei sensibilisiert erneut!

Friedberg (ots)

Wetteraukreis: Gelegenheit macht Diebe - wieder mehrere Autoscheiben eingeschlagen / Polizei sensibilisiert erneut!

Erst Anfang Januar informierte die Wetterauer Polizei via Presse und in Sozialen Medien darüber, dass Fahrzeugbesitzer ihre Wertsachen besser nicht im Auto zurücklassen sollten. Diebe nutzen jede sich ihnen bietende Gelegenheit! Neben demolierten Autoscheiben beklagen Geschädigte nicht selten den Verlust wichtiger Dokumente und anderer wichtiger Ausweispapiere. Am vergangenen Wochenende kam es nun erneut zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen.

Friedberg: In der Riedstraße schlugen Diebe zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagvormittag (12.30 Uhr) eine Fahrzeugscheibe eines gelben VW Passat ein und stahlen die im Auto zurückgelassene Geldbörse mit Inhalt.

Im gleichen Zeitraum gingen Täter auch Am Seebach vor. Nachdem eine Seitenscheibe beschädigt worden war nahm man aus einem weißen Audi A4 das Serviceheft des Fahrzeuges mit.

Aus einem schwarzen VW Golf Plus entwendeten Diebe in der Mörler Straße am Samstagmorgen zwischen 1 Uhr und 6 Uhr eine im Fußraum zurückgelassene Handtasche. Zuvor zertrümmerte man auch in diesem Falle eine Seitenscheibe des Autos.

Niddatal: Auch im Ortsteil Kaichen machten sich Straftäter an drei Fahrzeugen zu schaffen. In der Waldstraße zerbarst das Fensterglas an einem grauen Skoda Fabia zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 10 Uhr. Scheinbar wurden die Langfinger jedoch nicht fündig. Offenbar war aus dem Innenraum nichts entwendet worden.

Am Krebsbach stahl man aus einem grauen 2er BMW Am Krebsbach eine liegengelassene, hochwertige Sonnenbrille. Hier lässt sich der Tatzeitraum auf Freitag, 20 Uhr bis Samstag, 9 Uhr eingrenzen.

Schließlich verschwand auch in der Altenstädter Straße die zurückgelassene Geldbörse aus einem weißen BMW der 2er-Reihe. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Täter hier zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag, 8 Uhr aktiv gewesen sein müssen.

Ob nun Beute gemacht wurde oder nicht: An allen angegangenen Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Die Friedberger Polizei ermittelt in den genannten Fällen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Hinweis für die Redaktionen: Das mit übersandte Symbolbild darf im Rahmen der Berichterstattung gerne genutzt werden!

Aufgrund weiter anhaltender Aktualität, anbei nochmals die am 7.1.22 veröffentlichte Pressemitteilung (abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5116028).

Polizei erinnert - Das Auto ist kein Safe!

Immer wieder kommt es zu - teils mit einfachen Mitteln vermeidbaren - Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Sei es der arglos auf dem Beifahrersitz zurückgelassene Geldbeutel, die im Fußraum abgestellte Handtasche oder das im Ablagefach ladende Smartphone. All diese Wertgegenstände eint: Sie sind im Fahrzeug nicht sicher! Völlig unerheblich, ob nur für einen schnellen Zwischenstopp beim Bäcker oder wenn das Auto dank Mitfahrgelegenheit auf einem Pendlerparkplatz stehengelassen wird. Selbst das - in der Regel halbherzige - Verstecken seiner Habseligkeiten ändert an diesem Umstand nur wenig.

Langfinger suchen oftmals gezielt nach sich ihnen bietenden Gelegenheit, ohne großen Aufwand Beute zu machen. Wurde das Objekt der Begierde erst einmal lokalisiert, ist die Fahrzeugscheibe in Windeseile eingeschlagen. Einem schnellen Griff in den Innenraum steht nun nichts mehr im Wege. Ein zusätzlicher Blick ins Handschuhfach und der Griff hinter die Sonnenblende sind in wenigen Sekunden erledigt. In aller Regel ist der Straftäter bereits über alle Berge, bevor seine Tat überhaupt bemerkt wird.

Der folgende Ärger ist meist groß und zeitintensiv. Frühzeitiges Sperren von EC- und Kreditkarten. Anzeigenerstattung bei der Polizei. Wenn vorhanden: Schadenmeldung an die Kaskoversicherung. Behördengänge zur Neubeantragung von Dokumenten...

Simple, aber in der Regel wirkungsvolle Lösung: Nehmen Sie Ihre Wertsachen einfach mit, das Auto ist kein Safe!

Tobias Kremp

Pressesprecher

