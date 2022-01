Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach bewaffnetem Überfall - Polizei fasst Tatverdächtige + Beim Anrempeln Geldbörse gestohlen + Driftschäden auf Flugplatzgelände + Diebe räumen mehrere Zigarettenautomaten leer

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 24.01.2022

Friedberg: Nach bewaffnetem Überfall - Polizei fasst Tatverdächtige

Nachdem sie am Freitagabend (21.1.22) in Friedberg einen Passanten überfallen haben sollen, nahmen Polizeibeamte zwei Tatverdächtige fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der geschädigte 34-Jährige sich gegen 18.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "An der Seewiese" aufgehalten, wo er von zwei Unbekannten zunächst nach Zigaretten gefragt worden war. Als er dies verneinte, traf ihn ein Schlag gegen den Kopf; einer der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld. Dem Geschädigten gelang es, davonzurennen, jedoch verfolgten ihn die beiden Räuber. Noch bevor er sich in ein nahegelegenes Wohnhaus retten konnte, soll einer der beiden ihn mit einer Handfeuerwaffe bedroht haben. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach den beiden Räubern. Eine Polizeistreife traf Am Seebach schließlich auf zwei junge Männer, auf welche die vorliegende Beschreibung passte. Einen der Tatverdächtigen nahmen die Beamten vor Ort fest, den zweiten nach kurzer Verfolgung zu Fuß. Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die beiden 16- und 17-Jährigen nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Friedberger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wer hatte die Tat beobachten können? Wem sind die beiden Tatverdächtigen während der anschließenden Flucht begegnet?

Butzbach: Beim Anrempeln Geldbörse gestohlen

Bereits am Sonntag vorletzter Woche (16.1.22) kam es im Bereich des Butzbacher Bahnhofsvorplatzes zu einem Trickdiebstahl, in dessen Rahmen zwei bislang unbekannte Täter einem 30-jährigen Passanten die Geldbörse entwendeten.

Gegen 20.30 Uhr war der Geschädigte in der Unterführung Richtung Taunusstraße von einem Mann nach einer Zigarette gefragt worden. Während dieser einen Glimmstängel übergab, rempelte ihn der andere an und griff sich dabei offenbar das Portmonee aus einer Jackentasche. Der Bestohlene bemerkte den Diebstahl erst einige Zeit späte rund erstattete Anzeige.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelte es sich bei den beiden Tatverdächtigen um zwei dunkelhäutige, etwa 178 große Männer im Alter von ungefähr 30 Jahren. Beide sollen lockige, dunkle, kurze Haare mit rasierten Seiten getragen haben und zur Tatzeit dunkel bekleidet gewesen sein. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Florstadt: Driftschäden auf Flugplatzgelände

Auf einem Modellflugplatz an der L3190 zwischen Stockheim und Staden verursachten Unbekannte Sachschaden in vierstelliger Höhe; offenbar durch das Driften mit einem Fahrzeug. Um auf das befriedete Gelände zu gelangen waren zuvor wohl mehrere Zaunelemente aus dem Erdreich herausgehoben worden. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Autoteile entwendet

In der Windecker Straße haben Diebe sich zwischen Dienstag- (18.1.22, 21 Uhr) und Samstagabend (22.1.22, 18 Uhr) an einem geparkten, schwarzen 4er BMW zu schaffen gemacht und neben dem fest verbauten Navigationsgerät auch das Lenkrad gestohlen, Sachschaden etwa 5.000 Euro. Bislang unklar ist, wie es den Straftätern zuvor gelungen war, in den Innenraum zu gelangen. Das Auto wies keine äußeren Beschädigungen auf. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Wetteraukreis: Diebe räumen mehrere Zigarettenautomaten leer

Rockenberg: Mit brachialer Gewalt brachen Straftäter zwischen Samstag, 15.1. und Samstag, 22.1.22 einen Zigarettenautomaten in der Münzenberger Straße auf. Neben Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuteten sie auch diverse Tabakwaren.

Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Bad Nauheim: Den an der Hauswand einer Gaststätte im Melbacher Weg im Ortsteil Wisselsheim angebrachten Zigarettenautomaten brachen Diebe in der Nacht von Freitag (22 Uhr) auf Samstag (9 Uhr) auf und entwendeten neben Bargeld auch diverse Tabakwaren. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf etwa 500 Euro; der Wert des Diebesgutes ist noch unbekannt. In der Salinenstraße in Schwalheim wurde im gleichen Zeitraum ebenfalls ein Zigarettenautomat aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld sowie Glimmstängel gestohlen. Zudem räumte man ein weiteres Gerät in der Schwalheimer Hauptstraße (OT Schwalheim) aus. Der Wert des Diebesgutes ist momentan noch nicht bekannt. In der Bad Nauheimer Straße sowie der Steinfurther Hauptstraße (Ortsteil Steinfurth) wurde ebenfalls jeweils ein Automat angegangen. Hier ließ man aus noch unbekannten Gründen dann jedoch von der Tatbegehung ab; Sachschaden: mehrere Hundert Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen

Karben: In der Frankfurter Straße im Ortsteil Kloppenheim traf es zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ebenfalls einen Zigarettenautomaten.

Die Polizei in Bad Vilbel bittet unter Tel. 06101/54600 um Hinweise.

