POL-WE: Polizei ermittelt nach Diebstählen mehrerer hochwertiger PKW

Friedberg (ots)

Bad Nauheim / Rockenberg: Polizei ermittelt nach Diebstählen mehrerer hochwertiger PKW

Einen knapp 100.000 Euro teuren Audi haben Diebe in der Nacht auf Dienstag Am Bornacker im Ortsteil Steinfurth gestohlen. Anwohner hatten gegen 2.30 Uhr den startenden Motor gehört und dann den dunkelgrauen SQ5 in Richtung

Gegen 2.30 Uhr hatten Anwohner den startenden Motor gehört und den dunkelgrauen SUV, an welchem zur Tatzeit Kennzeichen mit "BÜD"-Kennung angebracht gewesen waren, dann auf die Straße Am Dorngraben in Richtung Södeler Straße davonfahren sehen. Das Fahrzeug verfügt über ein "Keyless-Go"-System.

Im Rockenberger Steinweg stellte der Eigentümer eines weißen Mercedes GLC am Dienstagmorgen das Fehlen seines Autos fest. Nach bisherigem Kenntnisstand lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 7.45 Uhr. An dem etwa 30.000 Euro teuren SUV waren ursprünglich Friedberger Kennzeichen angebracht gewesen. Auch dieser PKW verfügt über "Keyless-Go".

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wer hatte in der Nacht zu Dienstag Nahe der beiden Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wo sind die beiden PKW nach der Tat aufgefallen? Wer kann anderweitig Angaben zu den genannten Taten machen?

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell