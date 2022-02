Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Alfdorf: Zweimal Totalschaden nach Verkehrsunfall

Rems-Murr-Kreis (ots)

Ein 24-jähriger Fahrer eines Ford Focus befuhr am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr die Landesstraße 1155 aus Richtung Pfahlbronn in Richtung Alfdorf. An einer Engstelle, an der die Fahrbahn für beide Fahrtrichtungen derzeit lediglich einspurig ist, unterschätzte er den geringen Abstand eines entgegenkommenden 59-jährigen Opel-Fahrers und kollidierte mit diesem. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Der 24-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

