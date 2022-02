Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Telefonbetrug - Einbruch - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Telefonbetrug

Eine 80-jährige Seniorin erhielt am Mittwochnachmittag einen Anruf von einer Person, die sich als ihre Tochter ausgab. Diese schilderte aufgelöst, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Wenig später folgte ein weiterer Anruf eines falschen Polizeibeamten, welcher den Sachverhalt bestätigte und eine Kaution in Höhe von 59.000 Euro zur Freilassung der Tochter forderte. Es folgten weitere Gespräche mit den Betrügern, die sich auch als Staatsanwälte ausgaben, woraufhin die Seniorin nach Stuttgart fuhr und letztlich 10.000 Euro von ihrer Bank abhob und diese den Betrügern übergab.

Ihre Polizei rät:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Tipps hierzu erhalten Sie unter der Internetseite www.polizei-beratung.de

Backnang: Einbruch

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Weissacher Straße in ein Geschäft in Weissacher Straße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über ein aufgebrochenes Fenster in den Verkaufsbereich des Obst- und Gemüseladens und entwendeten daraus aufgefundenes Bargeld. Zur Tatbegehung wurden neben dem aufgebrochenen Fenster noch weitere Innentüren und Gegenstände beschädigt. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun zum Tatgeschehen unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

Fellbach: Unfallfluchten

Auf dem Parkdeck des Rems-Murr-Centers in der Bühlstraße ereignete sich am Dienstag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr stieß dort ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Pkw Audi und flüchtete anschließend. Er hinterließ ca. 1500 Euro Sachschaden. Dieselbe Summe an Sachschaden verursachte am bereits am Montag ein weiterer Autofahrer. Dieser Unbekannte beschädigte in der Thomas-Mann-Straße einen VW Golf, der bei der Zeppelinschule zwischen 15.30 Uhr und 15.50 Uhr parkte. Zeugenhinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

