POL-KS: Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Vellmarer Einkaufsmarkt: Kripo sucht Zeugen

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind am späten Freitagabend in einen Einkaufsmarkt in Vellmar eingebrochen und haben Zigarettenstangen im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruchsalarm des Einkaufsmarkts in der Holländischen Straße war gegen 22:40 Uhr ausgelöst worden. Mehrere Streifen eilten daraufhin zum Tatort, allerdings fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die Einbrecher aus Richtung Ahnepark angenähert und mehrere Müllcontainer am Gebäude platziert, die sie als Sichtschutz und Steighilfe nutzten. Anschließend hebelten die Täter ein Fenster auf und stiegen in das Geschäft ein. Mit den dort entwendeten Tabakwaren flüchteten die Unbekannten über das aufgebrochene Fenster nach draußen und weiter in Richtung Ahnepark, wo sich ihre Spur verliert.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

