Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter kehrt an den Tatort zurück...

Kaiserslautern (ots)

Reichlich Alkohol hatte ein Mann "intus", mit dem es die Polizei in der Nacht zu Donnerstag zu tun hatte. Der 36-Jährige war zunächst am späten Mittwochabend an einer Tankstelle in der Pariser Straße aufgefallen, wo er nach dem Konsum von Alkohol "ausgetickt" war und zwei Menschen verbal bedroht hatte. Noch bevor die verständigte Polizeistreife vor Ort ankam, tauchte die Freundin des Mannes auf, packte ihn ins Auto und nahm ihn mit.

Allerdings kehrte der Mann knapp drei Stunden später zur Tankstelle zurück. Den Polizeibeamten tischte er eine sehr widersprüchliche und wenig glaubhafte Geschichte von gespendetem Geld auf, um das er sich betrogen fühlte. Ein Atemtest bescheinigte dem 36-Jährigen einen Alkoholpegel von 2,19 Promille. Dem Mann wurde zunächst ein Platzverweis erteilt. Weitere Ermittlungen wegen der Bedrohung folgen. |cri

