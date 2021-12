Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Einer Polizeistreife ist am Mittwoch in der Donnersbergstraße ein Auto aufgefallen. Den Fahrer kannten die Beamten bereits: Er hat keinen Führerschein. Schnell wendeten die Polizisten ihren Wagen und nahmen die Verfolgung auf. Das erkannte der 40-Jährige und beschleunigte. Er bog mehrmals ab, offensichtlich um die Beamten abzuschütteln. In der Distelstraße hielt er an und flüchtete zu Fuß weiter. Er kam nicht weit. Die Einsatzkräfte holten den Mann ein. Wie sich herausstellte, hat er nicht nur keinen Führerschein, sondern stand auch mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Der 40-Jährige räumte ein, Marihuana konsumiert zu haben. Die Analyse einer Blutprobe soll Aufschluss darüber geben. Den Autoschlüssel stellten die Beamten sicher. Auf den 40-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu. Auch die Halterin des Fahrzeugs muss mit einem Verfahren rechnen. Ihr wird vorgeworfen, dass sie das Fahren ohne Fahrerlaubnis zuließ. |erf

