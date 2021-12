Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Giftköder ausgelegt

Neuenhaus (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Prinzenstraße und der Spechtstraße Giftköder ausgelegt. Bei einer folgenden Nachschau wurde festgestellt, dass das Fleisch offenbar präpariert wurde. Es besteht der Verdacht, dass die Wurst gezielt mit einer bislang unbekannten Substanz gefüllt und am Fundort ausgelegt wurde. Hundebesitzer wurden darauf aufmerksam, noch bevor ihre Vierbeiner die Köder fressen konnten. Die Polizei empfiehlt Hundehaltern, besondere Vorsicht walten zu lassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter 05943 92000 zu melden.

