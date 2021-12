Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Aufbruch eines Bezahlautomaten

Haren (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in der Wesuweer Hauptstraße an einer Tankstelle zu einem Aufbruch eines Bezahlautomaten gekommen. Die Bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Vorrichtung des Automaten und entwendeten die darin befindliche Geldkassette samt Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932 / 72 100 zu melden.

