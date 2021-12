Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Aufbruch in Kirche

Meppen (ots)

In der Zeit von Montag bis Freitag kam es in einer Kirche in der Pfarrer-Orgaß-Stiege zu einem versuchten Diebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zu einem Tabernakel des Gotteshauses zu verschaffen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entkamen ohne Beute. Der Schaden ist zurzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

