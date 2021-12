Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Weihnachtsdeko aus Vorgärten gestohlen

Werlte (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Werlte zu zahlreichen Diebstählen aus Vorgärten. Bislang unbekannte Täter betraten unbefugt mehrere Grundstücke in den Straßen Nordholte, Osterend, Oldenkamp, Auf dem Hehm und im Hilligenweg und entwendeten Weihnachts- und Gartendekoration. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Werlte unter der Telefonnummer 05951 995300 zu melden.

