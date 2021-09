Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210929-2: Unfallbeteiligter gesucht

Hürth (ots)

Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht zur Unfallrekonstruktion nach einem Unfallbeteiligten, der am Montagabend (27. September) mit einem roten Kombi an der Einmündung von Talmühlenstraße und Industriestraße mit einem Radfahrer (28) zusammengestoßen sein soll.

Gegen 22.30 Uhr soll der 28-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Industriestraße in Richtung Luxemburger Straße gefahren sein. An der Einmündung zur Talmühlenstraße habe er eigenen Angaben zufolge nach links abbiegen wollen, habe aber zunächst angehalten, da sich ein Auto von der Talmühlenstraße aus der Einmündung näherte. Der rote Kombi soll ebenfalls angehalten haben, so dass der Radfahrer davon ausging, der Autofahrer ließe ihn abbiegen. Sowohl der Radfahrer als auch der Autofahrer fuhren an und es kam zum Zusammenstoß. Der 28-Jährige sei auf die Motorhaube des Kombis und dann auf die Straße gefallen. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht. Der Fahrer des roten Wagens habe kurz angehalten, sei dann aber in unbekannte Richtung weitergefahren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell