Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210929-1: Leergutdiebstahl angezeigt

Wesseling (ots)

Bei einer Inventur bemerkte der Inhaber eines Getränkemarktes das Fehlen von 48 Kisten Leergut mit insgesamt 576 Flaschen.

Drei unbekannte junge Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren stehen im Verdacht, am Samstag (25. September) gegen ein Uhr eine große Menge an zuvor entwendetem Leergut in einer Tankstelle an der Vorgebirgsstraße in Wesseling abgegeben zu haben. Dieses Leergut stammt vermutlich von einem nahegelegenen Getränkemarkt.

Der Inhaber des Marktes ist von einer Hinweisgeberin am Dienstagmorgen (28. September) um 10 Uhr auf sechs in einem Gebüsch liegende Leergutkisten aufmerksam gemacht worden. Eine anschließende Inventur im Getränkemarkt ergab den Fehlbestand von insgesamt 48 Kisten mit je 12 Flaschen. Das Leergut stand in einem eingezäunten Außenbereich.

Ermittlungen ergaben, dass zwei Personen auf Fahrrädern und eine mit einem Skateboard das benachbarte Tankstellengelände in der Nacht aufgesucht hatten. Sie gaben dort eine größere Menge an Leergut ab.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls gegen Unbekannt auf. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 in Brühl dauern an. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell