Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210928-3: Zwei unbekannte Täter beraubten Kioskmitarbeiter - Zeugensuche

Frechen (ots)

Einer der beiden soll den Kioskbesitzer mit einem Messer bedroht haben.

In Frechen haben zwei unbekannte Männer am späten Montagabend (28. September) den Besitzer (57) eines Kiosks an der Hubert-Prott-Straße ausgeraubt und dabei Bargeld entwendet. Einer der Räuber war dabei mit einem Messer bewaffnet und habe einen dunklen Pullover mit roten Akzenten an Brust und Ärmeln, eine dunkle Jogginghose sowie schwarze Schuhe getragen. Er sei circa 175 Zentimeter groß und zwischen 20 und 25 Jahren alt. Der zweite Räuber sei zum Tatzeitpunkt ebenfalls dunkel gekleidet gewesen. Der Mann sei etwas größer als sein Komplize und circa 20 Jahre alt. Beide Tatverdächtigen haben einen schwarzen Mund-Nasenschutz getragen.

Die Räuber sollen das Geschäft gegen 22.20 Uhr betreten haben und zunächst hinter den Tresen gegangen sein. Einer der Männer soll dort im Kassenbereich geblieben sein, während der andere mit einem Messer bewaffnet in den Nebenraum gegangen und den 57-Jährigen damit bedroht haben soll. Der Kioskmitarbeiter sei dann durch den Hinterausgang auf die Hubert-Prott-Straße gelaufen. Der Täter habe den Kioskmitarbeiter kurz verfolgt und sei dann mit seinem Komplizen in Richtung der Straße 'Grüner Weg' mit ihrer Beute davon gelaufen.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen und Anwohner, die Beobachtungen diesem Fall gemacht haben und Hinweise den geflüchteten Tätern geben können, das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell