Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210928-1: Müllcontainer brannten - Fahndung nach Brandstifter in vollem Gange

Frechen (ots)

Am frühen Abend brannten Abfallcontainer in einem Holzverschlag an der Albert-Einstein-Straße. Die Ermittler hoffen auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach einem weiteren Brand in Frechen am vergangenen Abend (27. September) bitten die Ermittler Bürgerinnen und Bürger, sich bei jedem verdächtigen Verhalten von Personen an Mülltonnen oder Müllcontainern zu melden und ohne Zögern den Polizeinotruf 110 zu wählen. Eine Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats 11 in Hürth geht jedem einzelnen Hinweis nach.

Eine Autofahrerin fuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Wagen auf der Albert-Einstein-Straße in Richtung Alfred-Nobel-Straße, eine weitere fuhr aus der Straße An der Mergelskaul heraus. Beide bemerkten den Brand in der Albert-Einsteinstraße Ecke An der Mergelskaul und informierten die Feuerwehr.

Vor Ort standen drei der sechs Müllcontainer in Brand. Die Feuerwehr löschte diese ab. Hinweise zu einem Täter ergaben sich vor Ort nicht. Eine weitere Zeugin hat "Knallgeräusche", ausgehend vermutlich von Böllern, gehört.

Die Ermittler fragen: "Wer hat an der Tatörtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wer kann andere sachdienliche Hinweise zum Brand geben?" Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell