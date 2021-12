Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herbrum - Zeugen gesucht

Herbrum (ots)

Am Mittwoch gegen 18.05 Uhr kam es auf der B70 in Herbrum zu einem Verkehrsunfall. Der 41-jährige Fahrer eines Ford Rangers befuhr die Bundesstraße in Richtung Papenburg, als er in einer dortigen einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Sattelzug stieß. Der Ford-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,96 Promille. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

