Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mitarbeiter der Notrufzentrale am Telefon beleidigt

Speyer (ots)

Mit den Worten "Sie Arschloch" beleidigte am Montagmittag ein 64-jähriger Anrufer den Mitarbeiter der Notrufzentrale bei der Sachverhaltsaufnahme. Der Anrufer, welcher aufgrund eines medizinischen Notfalls an einer gastronomischen Einrichtung in Speyer den Notruf tätigte, zeigte keinerlei Verständnis für die Rückfragen des Mitarbeiters und stellte dessen Kompetenz in Frage. Entsprechende Rückfragen des Mitarbeiters dienten jedoch der genauen Einsatzaufnahme sowie der Einleitung entsprechender Sofortmaßnahmen und Anleitung zur Ersten Hilfe. Der Anrufer zeigte sich zwar im Nachgang einsichtig, einer Strafanzeige wegen Beleidigung muss er sich jedoch trotzdem verantworten.

