Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Auto kommt von Fahrbahn ab

Salzbergen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 20 Uhr auf der Bextener Straße in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-Jährige war gegen 19.55 Uhr in ihrem Opel in Richtung Salzbergen unterwegs. Vermutlich aufgrund von Straßenglätte, kam das Auto von Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien und blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell