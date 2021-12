Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfall auf Lathener Straße

Meppen (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Lathener Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger war gegen 21.30 Uhr in seinem Audi von der B402 in Richtung Lathener Straße unterwegs. Als er in Richtung Meppen abbog, kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Brückenpfeiler. Der Fahrer blieb unverletzt. Seine 21-jährige Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell