Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Getränke und Bargeld gestohlen

Nordhorn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch gegen 23 Uhr Zutritt zu einem Vereinsheim am Heideweg in Nordhorn. Es entwendeten diverse Getränkeflaschen sowie Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell