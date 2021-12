Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Pkw touchiert Lkw

Niederlangen (ots)

Am Donnerstag kam es auf der A31 bei Niederlangen zu einem Verkehrsunfall. Die 20-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta war gegen 10.30 Uhr in Richtung Bottrop unterwegs. Als sie den Lkw eins 60-Jährigen überholte, touchierte sie mit ihrem Auto den Lkw an der Seite. Daraufhin kam der Lkw von der Straße ab und prallte gegen die Außenschutzplanke. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Autobahn war für die Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Süden zeitweise voll gesperrt.

