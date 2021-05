Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: "Trucker-Safety-Day" an der A8 - zahlreiche Verstöße festgestellt

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg veranstaltete am Mittwoch von 9:00 bis 15:00 Uhr zusammen mit dem Polizeipräsidium Einsatz, der Bundespolizei, dem Hauptzollamt Stuttgart und dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg einen weiteren "Trucker Safety Day" auf der Tank- und Rastanlage "Sindelfinger Wald" an der A8. Im Fokus der 74 Einsatzkräfte standen dabei vor allem Kleintransporter und Fahrzeuge des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs, die immer wieder in häufig folgenschwere Unfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und/oder unzureichendem Sicherheitsabstand verwickelt sind.

Unter Einsatz von Abstandsmesssystemen, mit DashCams ausgerüsteten Einsatzfahrzeugen und Geschwindigkeitsmessanlagen überprüften die Polizisten den fließenden Verkehr. Im Vergleich zum Trucker-Distance-Day im Oktober des vergangen Jahres, bei dem "nur" 23 Abstandssünder festgestellt worden waren, hielten am Mittwoch 183 Lkw-Fahrer den erforderlichen Abstand nicht ein.

Im Kontrollzeitraum stellten die Einsatzkräfte 650 Geschwindigkeitsverstöße fest. In 375 Fällen handelte es sich dabei um Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen.

Bei der ganzheitlich angelegten Kontrolle überprüften die Einsatzkräfte auch die Fahrtüchtigkeit und Berechtigung der Fahrer, den Zustand der Fahrzeuge, deren Ladung und die Ladungssicherung. Dabei stellten sie weitere 57 Verstöße fest, die von Überladung oder unzureichend gesicherter Ladung über Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten bis zu Verstößen gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften reichten. In 12 Fällen musste die Polizei aufgrund von gravierenden Mängeln die Weiterfahrt untersagen. Sechs Fahrzeuglenker werden darüber hinaus wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.

Beim Trucker-Safety-Day geht es der Polizei nicht vorrangig um die Sanktion von Verstößen, sondern vielmehr darum, die Fahrerinnen und Fahrer mit ihrem Fehlverhalten zu konfrontieren und sie zu verantwortungsbewusstem Fahren anzuhalten. Denn nur wer sicher fährt, kann auch sicher ankommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell