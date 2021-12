Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Unfall auf Autobahn

Emsbüren (ots)

Am Donnerstag kam es auf der A31 bei Emsbüren zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger war in seinem Ford gegen 6.30 Uhr in Richtung Oberhausen unterwegs. Als von dem Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen wechselte, übersah er den VW Caddy eines 65-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der VW prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Der Ford kam auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Auf der Autobahn kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

