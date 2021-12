Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Am Mittwoch kam es in der in der Meisenstraße im Bereich der Einmündung zur Finkenstraße in Geeste zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog gegen 7.15 Uhr aus der Finkenstraße kommend nach links in die Meisenstraße ab. Da dort ein Müllwagen stand, setzte er seinen Pkw zurück und beschädigte dabei einen gemauerten Zaunpfosten. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vermutlich war er in einem dunklen BWM mit aufgedruckter Werbung unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell