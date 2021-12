Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Unfall auf Neuenhauser Straße

Ringe (ots)

Am Mittwoch kam es in Ringe auf der Neuenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger war gegen 17.40 Uhr mit seinem Toyota samt Anhänger in Richtung Hoogsteede unterwegs. Als er nach links in die Straße Wagenholter Diek abbog, erkannte dies ein hinter ihm fahrender 23-Jähriger in seinem BMW zu spät und setzte zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos kamen in einem Graben zum Stehen. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

