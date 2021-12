Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - VW prallt gegen Baum

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Neuenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger war in seinem VW Caddy gegen 13 Uhr in Richtung Nordhorn unterwegs. Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab. Das Auto prallte zunächst gegen eine Laterne und dann gegen einen Baum. Der Fahrer wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Auf der Neuenhauser Straße kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

