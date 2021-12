Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots)

Auf der Lingener Straße in Nordhorn kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die 48-jährige Fahrerin eines BMW bog gegen 19.30 Uhr von der Lingener Straße nach rechts auf einen Parkplatz ab. Dies erkannte eine hinter ihr fahrende 22-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf den BMW auf. Die beiden Fahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

