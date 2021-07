Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Aalen (ots)

Gem. Ellwangen, L 1060 - Zwei Autos nach Unfall überschlagen

Am Montag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 26-Jähriger die Landesstraße 1060 von Röhlingen in Richtung Ellwangen mit seinem PKW Ford. Kurz vor der BAB-Anschlussstelle Ellwangen geriet er mit seinem PKW aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kam ihm ein 41-Jähriger mit einem VW Sharan entgegen, der noch vergeblich versuchte, dem PKW Ford auszuweichen. Durch die Kollision wurde der VW Sharan gegen die Leitplanke gedrückt, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der PKW Ford kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich ebenfalls. Er blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Der 42-jährige Beifahrer im VW Sharan wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.

