Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/BAB 5: Gänsefamilie auf der A 5 - Autobahn derzeit voll gesperrt

Eppelheim/BAB 5 (ots)

Wegen einer Gänsefamilie, die sich am Montagmittag zu einem Sparziergang auf der Autobahn aufgemacht hat, ist die A5 derzeit zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Aktuell versuchen Polizeibeamte sowie weitere Helfer, insbesondere Mitarbeiter der Tierrettung, die Gänsefamilie, Vater, Mutter und mehrere Küken, einzufangen und in Sicherheit zu bringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell