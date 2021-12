Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Mann überfallen

Lähden (ots)

Am Mittwoch verschafften sich zwei bislang unbekannte männliche Täter gegen 18 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Am Schultenhof in Lähden. Als sie auf den 79-jährigen Bewohner trafen, überwältigten sie ihn. Sie durchsuchten das Haus und verlangten Bargeld von dem Opfer.

Die Täter erbeuteten eine geringe Menge Bargeld und flüchteten gegen 20 Uhr in unbekannte Richtung. Das Opfer alarmierte anschließend die Polizei. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich am Mittwoch im dortigen Bereich aufgehalten haben. Hinweise an die PI Emsland/Grafschaft Bentheim unter der Telefonnummer 0591- 870

