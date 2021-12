Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Brand in Geräteschuppen

Spelle (ots)

Am Samstag kam es zu einem Brand in einem Geräteschuppen. Die Feuerwehr und die Polizei wurden gegen 10.45 Uhr zu einem Einsatz in die Teichstraße alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war vermutlich eine Gasflasche mit einem Heizaufsatz ursächlich für die Entstehung des Feuers. Ein Mieter verletzte sich bei dem Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Die Feuerwehren aus Spelle und Lünne waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften im Einsatz.

