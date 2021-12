Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Merkwürdige Verabredung

Kaiserslautern (ots)

Weil sie sich Sorgen machte, hat eine Bäckerei-Verkäuferin am frühen Mittwochmorgen die Polizei verständigt. Sie wunderte sich über zwei Jugendliche, die sich um 6.30 Uhr im Verkaufsraum des Ladens herumdrückten, einen alkoholisierten Eindruck machten, aber nichts kaufen wollten. Nachdem sie die beiden deshalb nach draußen schickte, konnte die Frau beobachten, wie die beiden jungen Männer frierend in der Kälte standen.

Eine Streife kam vor Ort und sprach die beiden an. Wie sich herausstellte, waren der 17- und der 18-Jährige tatsächlich alkoholisiert. Sie gaben an, in der Schule eine "Challenge" gestartet und mit Klassenkameraden verabredet zu haben, dass sie betrunken zum Unterricht kommen. Sie hätten sich auf dem Weg zur Schule lediglich in der Bäckerei aufwärmen wollen.

Mit Blick auf die Uhr und das Thermometer machten sich die beiden dann aber doch nochmal auf den Heimweg, um die Restzeit bis zum Schulbeginn im Warmen zu verbringen. Ob sie pünktlich zum Unterricht auftauchten, ist nicht bekannt... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell