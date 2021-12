Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von Einbrecher überrascht

Kaiserslautern (ots)

Eine 51-Jährige ist am Mittwoch in ihrer Wohnung einem Einbrecher begegnet. Die Frau kam am Abend nach Hause und wunderte sich über die offene Balkontür. Als sie die Tür schließen wollte, stand plötzlich ein Unbekannter vor ihr. Er forderte Geld. Die 51-Jährige, völlig geschockte Frau, flüchtete aus ihrer Wohnung und brachte sich bei Nachbarn in Sicherheit. Der Täter gab Fersengeld und entkam über den Balkon. Eine Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. Wie sich herausstellte erbeutete der Dieb eine silberfarbene Handtasche, einen roten Geldbeutel, drei Mobiltelefone und Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist am Mittwoch, gegen 20 Uhr, ein etwa 28 Jahre alter Mann in der Pariser Straße aufgefallen? Er hat eine ungepflegte Erscheinung und ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Der Mann war unter anderem mit einer schwarzen Jacke und dunklen Wintermütze bekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

