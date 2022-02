Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennende Hecke - Unfallflucht - Hakenkreuze gesprüht - zündelnde Jugendliche - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Am frühen Freitagmorgen, gegen 05:45 Uhr, kam es in der Ulmer Straße zu einem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Ein 22-jähriger Lenker eines BMW erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 25-jährige Hyundai-Fahrer anhalten musste und fuhr auf.

Essingen: Aufgefahren II

Zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro kam es am Donnerstag gegen 11:35 Uhr auf der L1080 zwischen Rauental und Essingen. Ein 43-jähriger Lenker eines MAN-LKW erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 20-jährige Mazda-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Hüttlingen: Brennende Hecke

Vermutlich durch jugendliche wurde am Donnerstag gegen 19:30 Uhr eine Hecke in der Bachstraße entzündet. Nachdem die Hecke sehr schnell gelöscht werden konnte, entstand kein großer Schaden. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Auto-Fahrerin die Hauptstraße in Abtsgmünd. Hierbei kam sie mit ihrem Fahrzeug soweit auf die Gegenfahrbahn, dass sie ein entgegenkommendes Fahrzeug streifte. Ohne anzuhalten entfernte sich die Unfallverursacherin anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfall beobachtet und kann dem Polizeirevier Aalen (07361/5240) Hinweise auf die Fahrerin geben?

Ellwangen: Hakenkreuze gesprüht

In der Fußgängerunterführung vom Mühlgraben zur Aalener Straße wurden zwischen Sonntag und Mittwoch zwei Hakenkreuze sowie dreimal eine 6 mit grüner Farbe an die Wand gesprüht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Sprayer erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

Ellwangen: Zündelnde Jugendliche

Am Donnerstag gegen 17.45 Uhr betrat ein Zeuge die öffentliche Toilette in der Oberamtsstraße und stellte dort Funkenflug fest. Kurz darauf sah er etwa 5 Kinder bzw. Jugendliche im Alter zwischen 14 und Jahren, die weg gelaufen sind. Mit zwei Eimern Wasser aus einer nahe gelegenen Metzgerei konnten die brennenden Zeitungsprospekte schnell gelöscht werden, so das kein Schaden entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell