Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Pkw durch Fußgänger beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr eine 38-jährige Mini-Fahrerin die Michaelstraße in Richtung der Stuttgarter Straße. Ein vor ihr fahrender 64-jähriger BMW-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten. Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnte die 38-Jährige nicht mehr rechtzeitig anhalten. Sie fuhr auf den BMW auf, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Pkw durch Fußgänger beschädigt

Eine 50-jährige Hyundai-Fahrerin, war am Freitagvormittag gegen 09:30 Uhr in der Pfarrgasse unterwegs. Hierbei trat ein 57-jähriger Mann auf vom Gehweg auf die Fahrbahn und schlug gegen ihr Fahrzeug, wodurch Sachschaden entstand, welcher bislang nicht näher beziffert werden kann. In der Folge kam es zu Streitigkeiten zwischen den beiden Personen, welche durch die Polizei geschlichtet werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell